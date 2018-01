Auf eine faszinierende Reise in das Reich der lebenden Schatten nehmen "The Silhouettes" die Zuschauer am Dienstag, 30. Januar, im Stade mit. Das Tanzensemble aus den USA präsentiert um 19.45 Uhr im Stadeum die Show "Amazing Shadows".Mit Leichtigkeit und Präzision kreieren die Künstler nur mit ihren Körpern Tiere, Menschen und Maschinen für das Schattentanztheater. Ganze Welten entstehen auf diese Weise im Schattenreich. Stimmungsvolle Musik und ausdrucksstarke Videoprojektionen lassen das visuelle Tanz- und Akrobatikspektakel der Extraklasse zu einem Erlebnis für die ganze Familie werden.• Karten ab 34,90 Euro gibt es bei den bekannten Vorverkaufsstellen, unter Tel. 04141 - 409140 und auf www.stadeum.de