Festungstage wie zu Kaisers Zeiten in Grauerort

bo. Stade-Abbenfleth. Böller und Kanonenschüsse bringen die Mauern der Festung Grauerort in Abbenfleth am Samstag und Sonntag, 20. und 21. Mai, zum Beben. Bei den Festungstagen leben in dem preußischen Fort von 1869 Kaisers Zeiten wieder auf.Im Mittelpunkt steht das Soldatenleben zu jener Zeit. Dazu gehören Manöver in historischen Uniformen und Ausstellungen zur Militärgeschichte. Aber auch eine Modenschau, Spielzeug und Handwerk gewähren Einblick in jene Epoche. Historisch gekleidete Personen geben sich am Sonntag um 12 Uhr als Kaiser Wilhelm I. mit Gefolge die Ehre. Veranstalter ist die Reservistenarbeitsgemeinschaft Festung Grauerort.• Geöffnet Samstag von 10 bis 18 Uhr, Sonntag von 10 bis 16 Uhr; www.festungstage.de