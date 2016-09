bo. Stade. Darauf dürfen sich die Kinder freuen: "Der kleine Rabe Socke" kommt nach Stade. Die Kammerpuppenspiele Bielefeld führen das Figurentheater nach den beliebten Büchern von Nele Most am Freitag, 7. Oktober, in der Seminarturnhalle, Seminarstraße 7, auf. Es gibt zwei Aufführungen um 14.30 und um 16.30 Uhr.Alle lieben den kleinen Raben Socke, aber warum? Er hat keine guten Manieren, will immer bestimmen, mag nicht teilen und flunkert. Trotzdem hat er beste Freunde: Mit Schaf Wolle, Wildschwein Stulle und Eddi-Bär lebt er im Wald und besteht so manches Abenteuer. Die Freunde üben ein Theaterstück ein, bauen eine Burg und fürchten sich im Dunkeln.• Eintritt: 8,50 Euro; Kartenreservierung unter Tel. 05203 - 902283; www.kammerpuppenspiele.de