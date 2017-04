Flohmarkt in Stader Sporthalle

Stade : BBS III |

sb. Stade. Zwei Tage lang dauert der große Flohmarkt der Aktion "…fair geht vor!" in der Turnhalle der Berufsbildenden Schulen Stade an der Glücksstädter Straße. Am Samstag, 22. April, 16 bis 20 Uhr, und am Sonntag, 23. April, 9 bis 16 Uhr, kann an den Ständen gehökert und gefeilscht werden. Kulinarisch werden die Besucher mit Kaffee und Kuchen sowie Hochzeitssuppe (nur Sonntag) verwöhnt. Der Erlös aus der Veranstaltung, die unter der Schirmherrschaft des CDU-Landtagsabgeordneten Kai Seefried steht, kommt den Stader Flüchtlingshelfern zu Gute. Für sie will "…fair geht vor!" kleine Dankeschön-Aktionen organisieren.