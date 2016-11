Fotografien von "Blende 8" in der Cultur Centrale Ottenbeck

Stade : Cultur Centrale Ottenbeck |

bo. Stade-Ottenbeck. "Dokumente des Augenblicks, des Lebens und des Lichts" sind die Fotografien, die noch bis Sonntag, 13. November, in der Cultur Centrale Ottenbeck, Sophie-Scholl-Weg 8, in Stade ausgestellt sind. Vier Fotokünstler von "Blende 8" zeigen in analogen und digitalen Aufnahmen ihre Sichtweisen. Zu sehen sind Portraits, Situationen, Dokumentationen, Natur, Architektur und Abstraktes. Angela Farah, Miriam Hermsen Birthe Christiansen und Rolf Röder verbindet nicht nur die Fotografie, sondern auch das gemeinsame Leben in Ottenbeck.

• Die Künstler sind samstags und sonntags von 15 bis 17 Uhr in der Ausstellung anwesend.