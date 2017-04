Frühjahrsmarkt in Stade

Eröffnung mit Bierfassanstich / Montag ist günstiger Familientag

Mit einem Bierfassanstich am Getränkestand "Carolas Kate" neben dem Brunnen auf dem Pferdemarkt eröffneten die zweite stellvertretende Bürgermeisterin Monika Ziebarth und Schausteller Oliver Deutsch am Donnerstag den beliebten Frühjahrsmarkt in der Kreisstadt Stade. Noch bis Montag, 24. April, sind Kirmesbummler auf der Budenmeile auf dem Platz "Am Sande", an der Breiten Straße, der Holzstraße und auf dem Pferdemarkt willkommen.Täglich ab 11 Uhr bis in die späten Abendstunden laden rund 50 Schausteller in ihre Fahr- und Laufgeschäfte, Schank-, Speise-, und Spielbuden ein. Besucher aller Altersgruppen kommen bei dem breiten Angebot mit Karussells wie "Musik-Express" und "Limit" sowie Dosenwerfen, Lose-Ziehen und Leckereien vom Liebesapfel bis zur Pilzpfanne auf ihre Kosten.Das Highlight für Familien ist der Montag mit vielen Vergünstigungen.