Für Fantasy-Fans: "Der Fluch des Drachen" auf der Stadeum-Bühne / Freikarten zu gewinnen

In die magische Welt der Phantasie entführt die Show "Der Fluch des Drachen" die Zuschauer am Sonntag, 18. März, um 17 Uhr im Stadeum. Das "Fantastical" ist eine Mischung aus Musical und moderner Fantasy-Geschichte um Liebe und Leid, Mut und Macht. Den musikalischen Part bestreiten die "Könige der Spielleute": die Mittelalterband "Corvus Corax".In einmaliger Erzählkunst, phantasievollen Kostümen und mit historischen selbstgebauten Musikinstrumenten lassen Sprecher Johannes Steck, Musical-Darsteller und Band die Geschichte des Schmiedes Adamas lebendig werden, der wegen seiner besonderen Fähigkeiten verstoßen und zu einem Leben auf Reisen gezwungen. Er begegnet den verschiedensten Personen, wohlgesonnen und feindlich, und wird in Machtkämpfe und Intrigen verwickelt. Schließlich lüftet sich das Geheimnis um seine Begabungen.Die Geschichte stammt aus der Feder des beliebten Fantasy-Autors Markus Heitz. Sprecher Johannes Steck gehört zu den bekanntesten Hörbuchstimmen Deutschlands.