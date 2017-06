Für junge Frauen, ältere Generationen und Filminteressierte

ab. Drochtersen-Hüll. Gleich mehrere Workshops bietet das ABC Bildungs- und Tagungszentrum Drochtersen-Hüll an. Von Freitag, 30. Juni, bis Sonntag, 2. Juli, sowie Dienstag bis Donnerstag, 4. bis 6. Juli, findet der Workshop „Wie woll(t)en wir leben - Erlebte Geschichte(n) teilen und voneinander lernen“ statt. Angesprochen werden dazu Enkelkinder- und Großeltern-Generationen.



• Der Workshop mit dem Titel „Young Women only“ von Freitag, 30. Juni, bis Dienstag, 4. Juli, spricht Frauen ab 14 Jahre mit und ohne Migrationshintergrund an. Darin geht es um kreative Arbeit mit Medien, Theater spielen und mehr. Kinderbetreuung möglich.

• Außerdem startet im Sommer ein neues Filmprojekt unter dem Motto „dieWeltrettung.org“. Dazu werden noch Teilnehmer zwischen 16 und 27 Jahren gesucht. Von der ersten Idee bis zum fertigen kinoreifen Kurzfilm wird mit Unterstützung von Profis alles selbst gemacht.



• Mit dem Motto „Wir öffnen Ihnen Räume“ möchte das ABC Menschen unterstützen, einander zu begegnen und Neues zu lernen. Weitere Infos und Anmeldungen zu den Workshops unter Tel. 04775 - 529 oder per E-Mail an abc@abc-huell.de.