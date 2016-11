"Genusswandern" auf dem Rheinstieg: Vortrag im Alpenverein Stade

Stade : Inselrestaurant |

bo. Stade. Zum Lichtbildervortrag über eine "Genusswanderung" am Rhein lädt der Alpenverein am Donnerstag, 17. November, in Stade ein. Gerhard Fröhling berichtet um 20 Uhr im Inselrestaurant über eine mehrtägige Tour auf dem Rheinstieg zwischen Rüdesheim und Koblenz. Der Abschnitt gilt als das attraktivste Teilstück des Prädikatwanderweges, der den Wanderern auf schmalen Wegen und anspruchsvollen Steigen zum Teil spektakuläre Ausblicke bietet.