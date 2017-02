Gospelgottesdienst mit "Lightfire" in St. Cosmae in Stade

bo. Stade. Einen Abendgottesdienst mit Gospelmusik gestalten Pastor Dr. Ekkehard Heise und der Gospelchor "Lightfire" am Sonntag, 5. März, um 18 Uhr in der St. Cosmae-Kirche in Stade. Der bekannte Popsong "You Light Up My Life" bildet den Leitgedanken für diesen besonderen Gottesdienst mit dem Thema "Du, Gott, schenkst mir Leben".

Mit "Down By The Riverside" und "Going Up Yonder" singt der Chor gemeinsam mit den Besuchern einen traditionellen und einen modernen Gospelsong. Weitere mitreißende und besinnliche Lieder laden zum Mitsingen und Mitswingen ein. Der Stader Gospelchor tritt unter der Leitung von Sam Eu Jakobs auf.