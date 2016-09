Haydns "Schöpfung" in der Stader St. Wilhadi-Kirche

bo. Stade. Die Stadtkantorei Stade und das Barockorchester Hamburg präsentieren in der Stader St. Wilhadi-Kirche am Sonntag, 25. September, um 18 Uhr "Die Schöpfung" von Joseph Haydn. Als Gesangssolisten treten Cornelia Samuelis (Sopran), Jan Kobow (Tenor) und Martin Berner (Bass) auf. Die Leitung hat der Stader Kirchenmusikdirektor Hauke Ramm.

Haydn (1732-1809) stellte das Oratorium 1798 fertig. Die Komposition schildert musikalisch die ersten sechs Tage der biblischen Schöpfungsgeschichte vom Ursprung der Welt. Der letzte Abschnitt ist Adam und Eva im Paradies gewidmet. Als Textquellen dienten Haydn das Buch Genesis und das Buch der Psalmen aus der Bibel sowie John Miltons Genesis-Epos "Paradise Lost".

• Eintrittskarten für 10 bis 30 Euro (ermäßigt 5 bis 25 Euro) gibt es im Vorverkauf in den Stader Buchhandlungen Schaumburg und Contor.