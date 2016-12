Heiligenverehrung in Stade: Historischer Vortrag mit neuen Erkenntnissen

Stade : Niedersächsisches Landesarchiv |

bo. Stade. Zum Vortrag "800 Jahre Stader Geschichte im Lichte seiner Heiligen" lädt der Geschichts- und Heimatverein am Dienstag, 10. Januar, in Stade ein. Im Niedersächsischen Landesarchiv, Am Staatsarchiv 1, stellt der Landeshisotriker Prof. Bernd Ulrich Hucker von der Universität Vechta um 19.30 Uhr neue Forschungsergebnisse über die mittelalterlichen Schutzheiligen und die Heiligenverehrung in der Stadt Stade vor.

• Eintritt: frei.