bo. Stade. Malerei mit dem Titel "Imagine" präsentiert Carmen Holst ab Mittwoch, 4. Januar, im Elbe Klinikum Stade, Bremervörder Straße 111. Mit ihren Bildern, die in der Eingangshalle des Krankenhauses zu sehen sind, möchte sie die Fantasie des Betrachters beflügeln.

Carmen Holst arbeitet mit Acrylfarben, selbst geschnittenen Schablonen, Tüll und Blattgold. Ihr Ziel ist es, mit möglichst wenigen malerischen Mitteln Wunschbilder entstehen zu lassen. Mit einem Minimum an Formen und Farben auf schwarzer oder weißer Leinwand möchte sie nur einen Denkanstoß geben. Der Betrachter soll das Bild in seinen Gedanken vervollständigen.

• Die Ausstellung läuft bis Dienstag, 31. Januar.