"In die Weite": Malerei in der Kreissparkasse in Stade

Stade : Kreissparkasse Stade |

bo. Stade. Mit dem Blick "In die Weite" eintauchen, dazu lädt Marie-Luise Martens-Fiß beim Betrachten ihrer Bilder ein. Großformatige Malerei der Stader Künstlerin ist ab Montag, 7. August, auf der S-Plaza der Kreissparkasse in Stade, Große Schmiedestraße 12, ausgestellt.

Horizonte und die Tiefe der Landschaft faszinieren Martens-Fiß besonders. Das Spiel von Licht mit Wasser, Himmel und Erde setzt sie in ihren Bildern in abstrahierender Form um. Ausgedehnte Farbflächen auf großformatigen Leinwänden erzeugen einen Eindruck von Weite und Ruhe.

Martens-Fiß arbeitet als Kunstlehrerin am Gymnasium Süd in Buxtehude und als Kunstvermittlerin im Kunsthaus Stade.

• Die Ausstellung ist bis Donnerstag, 24. August, zu den Öffnungszeiten der Kreissparkasse zu sehen.