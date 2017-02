Info-Tag an der Stader Privatschule

bo. Stade. Zum Info-Tag öffnet die Stader Privatschule, Mittelstr. 19, in Stade am Samstag, 11 Februar, die Türen. Zwischen 10 und 12 Uhr können sich Jugendliche und Eltern über das schulische Angebot informieren und von Lehrern, Schülern und Mitarbeitern der Schulverwaltung beraten lassen.Die Stader Privatschule bietet u. a. die zweijährigen Fachoberschulen (FOS) mit den Fachrichtungen Wirtschaft und Sozialpädagogik an. Sie haben die Fachhochschulreife zum Ziel. Schüler ohne Hauptschulabschluss können das Berufsvorbereitungsjahr (BVJ) mit den Schwerpunkten Handel und Hauswirtschaft oder die Berufseinstiegsklasse Wirtschaft absolvieren, um den Abschluss nachzuholen.Für junge Leute von 15 bis 17 Jahren ohne oder mit nur geringen Deutschkenntnissen gibt es Sprachförderklassen. Ziel ist es, junge Migranten und Flüchtlinge fit für eine Ausbildung oder weiterführende Schule zu machen.• Infos unter Tel. 04141 - 62105; www.stader-privatschule.de