Infotag in Stade zur Ausbildung bei Polizei, Bundespolizei, Zoll und Bundeswehr

Stade : Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit |

bo. Stade. Berufe im öffentlichen Dienst rund um Recht, Schutz und Sicherheit stehen im Mittelpunkt der Info-Veranstaltungen am Donnerstag, 12. Januar, um 14 und um 16 Uhr im Berufsinformationszentrum (BiZ) der Agentur für Arbeit in Stade, Am Schwingedeich 2.

Einstellungsberater und Fachkräfte geben Einblick in die Arbeitswelt von Bundespolizei, Polizei Niedersachsen, Zoll und Bundeswehr. Schulabgänger oder junge Erwachsene mit abgeschlossener Berufsausbildung, die sich für das Ausbildungsjahr 2018 oder später bewerben möchten, können sich über Studiengänge, Ausbildungen und Laufbahnentwicklungen im mittleren und gehobenen Dienst, Anforderungen und Bewerbungsverfahren erkundigen.

• Anmeldung nicht erforderlich.