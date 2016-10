Integrationssportler spielen Golf

Rotaryclub Stade veranstaltet besonderes Benefizturnier

Zu einem besonderen Golf-Benefizturnier hatte kürzlich der Rotaryclub Stade eingeladen. Während 72 Golfer auf dem Golfplatz in Deinste für den guten Zweck spielten, nahmen gleichzeitig auf der benachbarten Übungsanlage 25 Mitglieder und Betreuer der Integrationssportgruppe des TuSV Bützfleth an einem Schnupper-Golfkursus teil. Unter der Leitung des Golflehrers Carsten Kollna und mitUnterstützung von Jürgen Schuback wurden Grundlagen des Golfsportes vermittelt. Alle Teilnehmer waren begeistert und hatten große Freude an diesem besonderen Nachmittag. Beim anschließenden gemeinsamen Grillbüfett mit allen Sportlern wurden die Gewinner des Benefizturniers bekanntgegeben. In der Bruttowertung siegte das Team Marius Schierwagen und Sven Werth, in der Nettowertung gewannen Frank Lau und Nils Raether. Dank der großzügigen Sponsoren kamen bei dem Turnier gut 11.000 Euro zusammen.