Jahreskonzert 2016 der Kehdinger Blasmusikanten im Stadeum

bo. Stade. Die "Kehdinger Blasmusikanten" sind mit ihrem 23. Jahreskonzert am Samstag, 29. Oktober, um 19.45 Uhr zu Gast im Stadeum. Das Orchester erfreut sich in der Region großer Beliebtheit. Mit schwungvollen Melodien, gefühlvoll und schmissig dargeboten, hat es sich in die Herzen des Publikums gespielt.Auch bei ihrem 23. Jahreskonzert wollen die "Kehdinger" für musikalische Überraschungen sorgen. Das Publikum darf sich auf Gesang und Solisten, Tanz und Humor freuen. Als Gäste sind die "Hogener Lünen" dabei. Der Stader Chor sorgt mit seinen Liedern für maritime Stimmung.Seit 1999 leitet Martin Tiedemann die "Kehdinger Blasmusikanten". Das Ensemble besteht aus 45 Amateurmusikern.• Eintritt: 19,10 Euro; Kartenvorverkauf unter Tel. 04141 - 409140, bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen und auf www.stadeum.de