Jahreskonzert des Gospelchores "Lightfire" in der St. Cosmae-Kirche in Stade

bo. Stade. Zum Jahreskonzert lädt der Stader Gospelchor "Lightfire" am Sonntag, 6. November, um 18 Uhr in die St. Cosmae-Kirche in Stade ein. Die Sängerinnen und Sänger präsentieren ein abwechslungsreiches Programm aus mitreißenden Songs aber auch ruhigen, Trost spendenden Liedern mit Botschaften aus dem christlichen Glauben und über die Schönheit der Erde.

Lorrie Berndt begleitet den Chor am E-Piano. Außerdem bereichert Musik mit Querflöte, Saxophon, Klarinette, Bass, Cachon und Schlagzeug das Konzert. Chorleiterin Sam Eu Jakobs hat die musikalische Gesamtleitung des Abends.

• Eintritt: frei.