Jam-Session in der "Barcarole" in Stade

bo. Stade. Eine Jam-Session findet am Mittwoch, 7. März, in Stade statt. Musiker, Mitsänger und Zuhörer treffen sich um 18 Uhr in der "Barcarole", Rudolf-Diesel-Str. 18. Ohne Verstärker wird gespielt wird, was Spaß macht: irischer Folk und sonstige handgemachte Musik.

• Infos bei Norbert Ruddat, Tel. 04141 - 778971.