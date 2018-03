Jazz in der Hagener "Schlaraffenburg"

Stade : Schlaraffenburg Hagen |

bo. Stade-Hagen. Jazz vom Feinsten verspricht die "Schlaraffenburg" ihrem Publikum am Sonntag, 18. März, in Stade-Hagen. Auf der Kleinkunstbühne, Brandenburger Str. 46, unterhält das Quartett um den Gitarristen Roland Wings um 11 Uhr mit "Swing, Ballads And More" aus dem großen amerikanischen Songbook. Als musikalischen Gast hat die Formation den Winsener Saxophonisten Uli Hahn dabei.

• Eintritt: 10 Euro inkl. einem Getränk.