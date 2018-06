Ein Konzert findet am Freitag, 8. Juni, auf der MS "Greundiek" in Stade statt. Die "Kingdom Combo" ist um 20 Uhr auf dem Musuems-Kümo im Stadthafen zu Gast. Das Trio spielt einen Mix aus Jazz-Standards, Swing, Funk und Oldies.Die drei Musiker Rita Gerding-Hitschler (Gesang), Klaus Kröncke (Keyboard/Klavier) und Harald Kremers (Bass) kommen aus dem Landkreis Stade.• Karten für 10 Euro (Abendkasse 12 Euro) gibt es in der Tourist-Info am Hafen, Hansestr. 16, in Stade, Tel. 04141 - 776980, und auf www.stade-tourismus.de