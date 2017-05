Jetzt schon Karten für "A Musical Christmas", "Amazing Shadows" und "Massachusetts" in Stade sichern

Für drei hochkarätige Shows in Stade hat der Kartenvorverkauf begonnen:In der Revue "A Musical Christmas" kombinieren internationale Solisten am Donnerstag, 30. November, um 19.45 Uhr im Stadeum die bekanntesten Musical-Hits mit beliebten Weihnachtsliedern zu einem festlichen Programm. Mit einzigartigen Schattenspielen "Amazing Shadows" möchten die Darsteller des "Catapult Entertainment" aus den USA die Zuschauer am Dienstag, 30. Januar 2018, beeindrucken. Im "Bee Gees"-Musical "Massachusetts" gibt es am Freitag, 23. Februar 2018, ein Wiederhören der Welthits der drei Gibb-Brüder. Neben einer Live-Band, Schauspielern und Tänzern treten als Stargäste die "Bee Gees"-Musiker Dennis Bryon, Blue Weaver und Vince Melouney auf. Alle Shows beginnen um 19.45 Uhr im Stadeum.• Karten ("A Musical Christmas" ab 44,91 Euro, "Amazing Shadows" ab 39,90 Euro, "Massachusetts" ab 41,90 Euro) gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de , bei den bekannten Vorverkaufsstellen sowie versandkostenfrei auf www.resetproduction.de und unter Tel. 0365-5481830.