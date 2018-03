Kabarett "Auf Anfang!" mit Sebastian Pufpaff in Stade

Alles "Auf Anfang!" setzt Sebastian Pufpaff am Freitag, 16. März, in Stade. Der mehrfach preisgekrönte Kabarettist, Moderator und Entertainer gastiert das erste Mal im Stadeum. Um 19.45 Uhr präsentiert er sein aktuelles Solo-Programm.In seinem Kabarett führt Pufpaff das Publikum dorthin, wo der Schein die Welt regiert - egal ob als Zahlungsmittel oder Fassade. Das Wir ist zum Ich verkümmert und fristet sein Dasein in den digitalen Legebatterien von Facebook, Twitter und Online-Zeitungen. Den Sinn des Lebens kann man getrost vergessen, denn wir bauen uns unsere eigene Welt.Nach seinem Studienabschluss in Politikwissenschaften, Soziologie und Staatsrecht begann Sebastian Pufpaff mit der Karriere als Comedian. Vielen Fernsehzuschauern dürfte er aus den "Mitternachtsspitzen" (WDR), der "heute-show" (ZDF) und "Pufpaffs Happy Hour" (3sat/ZDFkultur) bekannt sein.• Karten ab 22,40 Euro gibt es bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen, unter Tel. 04141 - 409140 und auf www.stadeum.de