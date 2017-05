Kinder singen im Stadeum

Stade : Stadeum |

Chorkonzert mit 150 Grundschülern am Dienstag, 9. Mai

sb. Stade. Die große Bühne des Stadeums ist am Dienstag, 9. Mai, in Kinderhand: Um 17 Uhr treten dort mehrere Kinderchöre gemeinsam auf. Die Veranstaltung soll der Auftakt einer Reihe sein.

An dem ersten Chorfest der Stader Grundschulen nehmen mehr als 150 Kinder teil. Die jungen Sängerinnen und Sänger kommen von der Grundschule Bockhorster Weg, der Pestalozzi Grundschule und der Montessori Grundschule. Begleitet werden sie von der Jazzcombo der Kreisjugendmusikschule. Zum Repertoire gehören verschiedene Lieder von "Probier's mal mit Gemütlichkeit" bis zu "Es tönen die Lieder".

Der Deutsche Kinderschutzbund Stade unterstützt die Veranstaltung finanziell. So können die Eintrittspreise mit 1,50 Euro für Kinder und 3 Euro für Erwachsene besonders niedrig gehalten werden. Das Chorfest soll alle zwei Jahre wiederholt werden.

Karten gibt es unter http://www.stadeum.de, unter Tel. 04141 - 40 91 40 sowie bei allen Stadeum-Vorverkaufsstellen.