Klassik im Freiburger Kornspeicher

Genuss für Klassikfreunde: Studierende der Hochschule für Theater und Musik Hamburg geben am Samstag, 25. November, um 18 Uhr ein Konzert im historischen Kornspeicher in Freiburg. An dem Musikabend wird der Flügel, der dem Kornspeicher-Verein von einer stillen Gönnerin als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt wurde, offiziell eingeweiht.Die erste Hälfte des Konzertes wird von der Solo-Pianistin Adriana von Franqué gestaltet. Die deutsch-bolivianische Pianistin ist mehrfach gekürte Musikpreis-Trägerin.Die zweite Hälfte bestreitet der Cellist Benedikt Loos. Benedikt Loos ist Stimmführer diverser Orchester, darunter dem Bayerischen Landesjugendorchester. Begleitet wird er durch den Pianisten Antonio di Dedda.Auf dem Programm stehen Kompositionen von Johann Sebastian Bach, César Franck, Johannes Brahms und Nicolo Paganini.Die Tickets kosten 12 Euro und sind bei der Kreissparkasse und der Volksbank in Freiburg sowie an der Abendkasse erhältlich. Karten können außerdem unter Tel. 04779 - 89944-77 oder über die Homepage des Kornspeichers reserviert werden: http://www.kornspeicherfreiburg.de