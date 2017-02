Klavierkonzert mit David Tonojan im Stader Königsmarcksaal

Stade : Altes Rathaus |

bo. Stade. Ein Klavierkonzert erklingt am Sonntag, 26. Februar, im Köngismarcksaal des alten Stader Rathauses an der Hökerstraße. Der junge Konzertpianist David Tonojan spielt um 18 Uhr Werke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Felix Mendelssohn-Bartholdy und Frédéric Chopin.

Veranstalter ist die Bigband Himmelpforten.

• Eintritt: 20 Euro (Schüler 14 Euro); Kartenvorverkauf im Modehaus Sander in Stade, Hökerstr. 14, in Himmelpforten unter Tel. 04144 - 8592 oder 0176 - 55327927.