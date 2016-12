Komödie "De Goos, de toveel weet" in Himmelpforten

bo. Himmelpforten. Für die Komödie "De Goos, de toveel weet" hebt sich am Montag, 26. Dezember, der Vorhang in der Eulsete-Halle in Himmelpforten, Marktstraße 5a. Der plattdeutsche Heimatverein führt um 19.30 Uhr den Dreiakter von Helmut Schmidt um zwei verlotterte Junggesellen und ihren Gänse-Hof auf.

Zum Inhalt: Die Brüder Karl-Heinz und Ludger führen nach dem Tod der Eltern den Gänsemastbetrieb fort. Karl-Heinz passt es gar nicht, dass Ludger die neugierige Tiermedizin-Studentin Traute als Praktikantin auf den Hof geholt hat. Sie entdeckt ein Pulver, von dem sie vermutet, dass es ein illegales Mittel zur Gänsemast ist. Traute schmiedet einen perfiden Plan und mischt Karl-Heinz das Pulver täglich ins Essen. Als er krank wird und der Pastor verkündet, es ginge mit ihm zu Ende, bekommt sie es mit der Angst zu tun.

• Eintritt am zweiten Weihnachtstag: 6 Euro; weitere Aufführungen am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, um 14.30 Uhr. Der Eintritt kostet an diesen beiden Tagen jeweils 10 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.