Himmelpforten: Eulsete-Halle |

bo. Himmelpforten. Der plattdeutsche Heimatverein führt in Himmelpforten die Komödie "De Goos, de toveel weet" auf. Wer die Premiere am 26. Dezember verpasst hat, kann sich das turbulente Stück am Samstag und Sonntag, 14. und 15. Januar, jeweils um 14.30 Uhr in der Eulsete-Halle, Marktstr. 5a, anschauen.

Zum Inhalt: Im Gänsemastbetrieb der Brüder Karl-Heinz und Ludger entdeckt Praktikantin und Tiermedizinstudentin Traute ein merkwürdiges Pulver, das sie für ein einen illegalen Futterzusatzstoff hält. Traute ist empört und mischt es kurzerhand Karl-Heinz ins Essen.

• Eintritt: 10 Euro inkl. Kaffee und Kuchen. Karten gibt es in der "Klönstuv", Marktstr. 14, in Himmelpforten und an der Tageskasse.