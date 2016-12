Stade : Pferdemarkt |

bo. Stade. Die Stader Hafensänger geben sich am Sonntag, 18. Dezember, ein Stelldichein auf dem Weihnachtsmarkt in der Stader Altstadt. Der Chor tritt von 14 bis 15 Uhr auf der Bühne am Pferdemarkt auf und unterhält Besucher und Passanten mit Seemanns- und Weihnachtsliedern. Die Hafensänger feiern in diesem Jahr ihr 50-jähriges Jubiläum.