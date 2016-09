Konzert für Balalaika und Klavier im historischen Stader Rathaus

bo. Stade. "Klassische Saitensprünge" wagen "Gorbatschow und Freund" in ihrem Konzert am Sonntag, 2. Oktober, um 17 Uhr im Königsmarcksaal des alten Stader Rathauses an der Hökerstraße. Mit Balalaika und Klavier spielt das Duo Werke aus verschiedenen Epochen: Variationen von Giuseppe Tartini, Sonaten von Domenico Scarlatti, die "Tarantella" von Henry Vieuxtemps, Fantasien über Themen aus der Gershwin-Oper "Porgy and Bess" sowie Kompositionen von Alexander Zigankow, Alexander Schalow, Pavel Necheporenko und Efrem Podgaits.Prof. Andrei Gorbatschow erhielt für sein Spiel auf der Balalaika mehrfach Auszeichnungen. Seit dem Jahr 2000 ist Lothar Freund sein Klavierbegleiter.• Eintritt: 19 Euro (Jugendliche 9 Euro); www.kulturkreisstade.de