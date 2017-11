Konzert mit dem Chor "Lightfire" in der Stader St. Cosmae-Kirche

bo. Stade. Der Stader Gospelchor "Lightfire" gibt am Sonntag, 12. November, um 18 Uhr ein Konzert in der St. Cosmae-Kirche in Stade. "You Are Beautiful" ist der Titel des neuen Programms.

Der Chor hat bekannte und neue Gospelsongs, u. a. von skandinavischen Musikern, einstudiert sowie Pop- und Gospelklassiker, die wohl fast jeder mitsingen kann. Julie Mensah verspricht mitreißende Einlagen als Gesangssolistin. Ein Ensemble aus befreundeten Musikern begleitet den Chor mit Querflöte, Bass, Cachon und Schlagzeug. Lorrie Berndt spielt auf dem E-Piano.

Den letzten Schliff für ihren Auftritt erhielten die Sängerinnen und Sänger im Workshop im ABC-Bildungszentrum in Hüll.

• Eintritt frei; Spenden sind willkommen.