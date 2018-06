Konzert mit dem Singer/Songwriter Eric Devries in Stade

Stade : Köhlmann Schlafkultur |

bo. Stade. Mit Eric Devries kommt einer der renommiertesten und gefragtesten Musiker der niederländischen Americana-Szene nach Stade. Am Freitag, 8. Juni, ist er um 20 Uhr bei "Köhlmann Schlafkultur", Bremervörder Straße 122, im Konzert zu erleben.

Eric Devries' Songsprache ist Englisch, sein Instrument die Gitarre. Mit seiner eigenständigen Mischung aus Folk, Country und Blues, seinem exzellenten Finger-Picking, seinen ehrlichen und anspruchsvollen Texten schafft er es, sein Publikum zu berühren und zu unterhalten. 2014 veröffentlichte der Singer-Songwriter sein drittes Album „Close To Home“. Die Songs nehmen auf eine Reise durch das Leben in all seinen Facetten mit. Sie erzählen von Liebe und Hoffnung, von Abschied, Trennung und Tod.

Der in Utrecht lebende Musiker ist Mitglied des Singer-Songwriter-Kollektivs „Songwriters United“ und Veranstalter der Konzertreihe „Ramble on…“, in deren Rahmen er Künstlern aus aller Welt in Nijmegen, Utrecht und Amsterdam ein Forum bietet.

• Eintritt frei.