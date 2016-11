bo. Stade. Musik von Mozart und Puccini erklingt am Sonntag, 4. Dezember, in der St. Wilhadi-Kirche in Stade. Die Kammersinfonie Bremen eröffnet das Konzert um 18 Uhr mit der "Linzer Sinfonie" von Wolfgang Amadeus Mozart. In einem Geniestreich komponierte Mozart die viersätzige Sinfonie in nur vier Tagen. Der positive Grundton der Musik wirft ein helles Licht in die Advents- und Weihnachtszeit.

Im Anschluss führt das Orchester mit der Stadtkantorei Stade und den Gesangssolisten Markus Brutscher (Tenor) und Dávid Csizmár (Bass) die "Messa di Gloria" von Giacomo Puccini auf. Das einzige kirchenmusikalische Werk des Komponisten bezaubert mit schönen und überschwänglichen Melodien.

• Karten ab 10 Euro (ermäßigt 5 Euro) gibt es beim Kulturkreis Stade, Tel. 04141 - 2315, und in der Buchhandlung Schaumburg, Große Schmiedestr. 27, in Stade sowie an der Abendkasse.