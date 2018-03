Konzertabend "Stimmflut" mit drei Gesangsformationen in Stade

Mit der "Stimmflut" erleben die Zuhörer am Samstag, 17. März, in Stade "The Very Best Of A Cappella". Im Stadeum geben sich um 19.45 Uhr "Viva Voce", "Unduzo" und "Fool Moon" die Ehre. Die drei Formationen gehören zu den Sahnehäubchen der A-cappella-Szene."Viva Voce" sind die Gastgeber der "Stimmflut" und Stimmungsgaranten. Die fünf Sänger präsentieren Auszüge aus ihrem neuen Programm. Dazu gehören ruhige Songs ebenso wie witzige Lieder und Uptempo-Nummern mit Ohrwurm-Potenzial.Die Freiburger Gruppe "Unduzo" hat glasklare Pop-Rhythmen und spritzige Unterhaltung im Gepäck. Hörbare Professionalität und außergewöhnliche Performance-Ideen sind ihr Markenzeichen. Aus Ungarn kommt "Fool Moon". Die fünf Sänger begeistern mit Songs in verschiedenen Sprachen. Sie covern auch gern internationale Hits, u. a. von Michael Jackson und George Michael.• Karten ab 25,70 Euro gibt es unter Tel. 04141 - 409140, auf www.stadeum.de und bei den bekannten Stadeum-Vorverkaufsstellen.