Kreatives im Schießstand

Stade : Schießstand |

sb. Stade-Hagen. Im und am Schießstand in Stade-Hagen, Kornstraße, lädt die Dorfgemeinschaft Hagen am Sonntag, 27. November, zum Weihnachtsmarkt ein. Von 10 bis 17 Uhr können sich die Besucher an den verschiedenen kreativen Arbeiten der Aussteller erfreuen. Die Freiwillige Feuerwehr serviert Bratwurst vom Grill, im Schießstand lockt eine Caféteria.