bo. Stade. In der After-Work-Führung am Mittwoch, 28. Dezember, erklärt Bodo Kromus um 17.30 Uhr im Kunsthaus in Stade, Wasser West 7, das grafische Werk von Salvador Dalí. Der Kunstvermittler und frühere Pastor gibt unter dem Titel "Künstler und Selbstdarsteller" Einblick in die Persönlichkeit Dalís.Ein Rundgang mit allgemeiner Einführung in die Ausstellung findet am Sonntag, 1. Januar, um 15 Uhr statt.• Gebühr: jeweils 10 Euro inklusive Eintritt; www.museen-stade.de