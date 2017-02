Kunst von Helin Kaya im Neuen Rathaus Stade

Stade : Neues Rathaus |

bo. Stade. In der Ausstellungsreihe "Lokale Künstler" sind im Foyer des Neuen Rathauses in Stade derzeit Bilder von Helin Kaya zu sehen.

Die Kunst ist schon immer die große Leidenschaft der erst knapp 19 Jahre jungen Staderin gewesen. Für sie ist das kreative Schaffen eine Art Reifeprozess. Die meisten Werke der Ausstellung stammen aus 2016, dem Jahr, in dem Helin Kaya Abitur gemacht hat. Sie zeugen von einem beachtlichen Schaffensdrang in einer wichtigen Phase des Erwachsenwerdens und der Lebensentscheidungen. Im Kunstunterricht der Oberstufe konnte sie die unterschiedlichsten Stilrichtungen ausprobieren. In ihren Bilder verarbeitet die junge Frau Emotionen.

Kunst von Helin Kaya war bereits in der Ausstellung "Junge Talente 2015" in der Kreissparkasse Stade und in einer Ausstellung 2016 im Stader Schleusenhaus zu sehen.

• Die Ausstellung läuft bis Freitag, 24. März, und kann montags bis freitags zu den Öffnungszeiten des Rathauses besichtigt werden.