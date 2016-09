Landwirtschaft in den Kehdinger Marschen im 19. Jahrhundert: Buchvorstellung "Anbei 8 Stück Horn Vieh" in Stade

bo. Stade. Im Rahmen seiner Stammtischgespräche lädt der Stader Geschichts- und Heimatverein am Donnerstag, 6. Oktober, um 17 Uhr zu einer Buchvorstellung ein. Im Stader Inselrestaurant präsentiert der Autor Nikolaus Scholvin "anbei 8 Stück Horn Vieh. 26 Briefe Friedrich Scholvins vom Nord-Kehdinger Bruchhof an seinen Bruder Joachim Friedrich in Thedinghausen (1832-1842)". Die Publikation enthält Briefe, die im 19. Jahrhundert von einem Kehdinger Gut aus geschrieben wurden und viele Informationen über die Landwirtschaft in den Marschen zu jener Zeit liefern.