Lesung mit Frank Schulz in der Herrndorf-Ausstellung in Stade

Stade : Kunsthaus |

bo. Stade. Frank Schulz liest am Donnerstag, 3. August, in der Bilder-Ausstellung von Wolfgang Herrndorf im Kunsthaus in Stade, Wasser West 7. Der in Stade geborene Autor trägt um 19 Uhr Passagen aus seiner "Hagener Trilogie" vor.

Die drei Bände "Kolks blonde Bräute", "Morbus fonticuli" und "Das Ouzo-Orakel" haben von Herrndorf eigens angefertigte Gemälde auf dem Cover. Schulz berichtet auch von der Entstehung dieser Bilder und liest dazu aus seinem E-Mail-Wechsel mit Herrndorf vor. Die Texte von Frank Schulz sind rührend, wortgewaltig und witzig, seine Romane von Kritikern hochgelobt.

• Eintritt: 12 Euro inkl. Ausstellungsbesuch; Anmeldung: Tel. 04141 - 7977350, E-Mail buchung@museen-stade.de.