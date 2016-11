Lesung und After-Work-Führung in der Dalí-Ausstellung im Stader Kunsthaus

bo. Stade. Auf eine After-Work-Führung nimmt Sabine Allers die Besucher am Mittwoch, 16. November, um 17.30 Uhr in der Salvador-Dalí-Ausstellung im Kunsthaus in Stade, Wasser West 7, mit. "Bilder erzählen Geschichten" heißt der Blickwinkel, aus dem sie das grafische Werk des Künstlers betrachtet.• Die Führung kostet 10 Euro inkl. EintrittUm 19.30 Uhr ist die Autorin Sibylle Lewitscharoff zu Gast in der Ausstellung. Umgeben von Dalís Werkzyklus zu Dante Alighieris "Göttlicher Komödie" liest die Georg-Büchner-Preisträgerin aus ihrem neuen Buch "Das Pfingstwunder". In ihrer Erzählung tagen Dante-Gelehrte aus aller Welt in Rom. Sie diskutieren anhand der "Göttliche Komödie", Dantes Einblick in die Welt nach dem Tod, über Himmel und Hölle. Der Frankfurter Romanist Gottlieb Elsheimer wundert sich über das zunehmend ausgelassene Verhalten der Teilnehmer. Als die Kirchenglocken das Pfingstfest einläuten, bahnt sich ein unbegreifliches Ereignis an.• Eintritt: 14 Euro inkl. Besuch der Ausstellung; Kartenvorverkauf im Kunsthaus, E-Mail buchung@museen-stade.de; www.museen-stade.de