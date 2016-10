bo. Stade. Der letzte Stadtrundgang "Auf den Spuren der Hanse" in dieser Saison findet in Stade am Freitag, 28. Oktober, als Lichterführung statt. Nach Einbruch der Dunkelheit tauchen Besucher um 19 Uhr in den beleuchteten Straßen der Altstadt in die Zeit der Hanse vor 350 Jahren ein.Bei der inszenierten Führung erscheinen unterwegs Persönlichkeiten aus der Stader Geschichte. Gekleidet in historische Gewänder erzählen unter anderem eine Schiffersfrau, Tuchhändlerinnen, der Stadtschreiber und "Bademutter Ursula" auf unterhaltsame Weise aus dem Leben zur damaligen Zeit.• Gebühr: 12 Euro (Kinder 6 Euro); Anmeldung erforderlich in der Tourist-Info am Hafen, Hansestr. 16, in Stade, Tel. 04141 - 409170, Buchung auch auf www.stade-tourismus.de