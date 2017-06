Live-Musik in der Festung Grauerort

Stade : Festung Grauerort in Abbenfleth |

bo. Stade-Abbenfleth. Zu Live-Musik für Jung und Alt lädt der Verein "Attraktives Bützfleth" am Freitag, 23. Juni, in die Festung Grauerort in Abbenfleth ein. Ab 18 Uhr sorgt die Band "Acoustics Remember" für Unterhaltung in dem preußischen Fort. Angeboten werden Getränke und Gegrilltes.

• Der Eintritt in die Festung ist frei.