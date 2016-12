Lyrik und Musik bei Vollmond in Stade

sb. Stade. Zur Vollmondnacht mit Lyrik und Musik laden Marianne Gerdes und Hauke Ramm am Mittwoch, 14. Dezember, 17.30 Uhr, in die St. Cosmae-Kirche ein. Nach der kostenlosen musikalischen Lesung können die Besucher für 3 Euro den Kirchturm besteigen und Stade bei Vollmond bewundern. Karten gibt es bei der Tourist-Info Am Hafen.