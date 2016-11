Stade : Verwaltungs- und Sozialgericht |

bo. Stade. Neue Bilder stellt Sabine Bartholomäus im Verwaltungsgericht und Sozialgericht in Stade, Am Sande 4a, aus. In ihrer Malerei verleiht die Stader Künstlerin ursprünglich weißen Flächen Tiefe. Mit Farben und Kontrasten erzielt sie verschiedenste Wirkungen. Aus dem Alltag, aus Landschaften und Erlebnissen schöpft sie Ideen, die sie beim Malen weiterentwickelt. Sabine Bartholomäus studierte an der Hamburger Akademie und stellte ihre Arbeiten bisher in Stade, Bremerhaven, Osnabrück und Köln aus.

• Die Ausstellung läuft bis Mittwoch, 30. November, und ist zu den Öffnungszeiten des Gerichts Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 15.30 Uhr, Freitag von 7.30 bis 12 Uhr.