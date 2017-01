Malerische "Horizonte" von Gunter Fehlau in der CulturCentraleOttenbeck in Stade

Stade : CulturCentraleOttenbeck |

bo. Stade-Ottenbeck. Seine gemalten Interpretationen norddeutscher "Horizonte" präsentiert Gunter Fehlau ab Samstag, 21. Januar, im CulturCentrumOttenbeck, Sophie-Scholl-Weg 8, in Stade. Der Bremer Künstler thematisiert überwiegend die gegenstandsfreie Darstellung von Raum und Weite, angelehnt an Landschaftsabbildungen. Die Bilder sind keine konkrete Wiedergabe der Natur, vielmehr ließ Fehlau visuelle Vorerfahrungen, geprägt durch Aufenthalte an der Küste, in seine Bildgestaltung einfließen. Die Bilder sollen beim Betrachter eigene Erinnerungen wachrufen und ihn zu eigenen Assoziationen anregen.

Bei der Vernissage am Samstag, 21. Januar, um 14 Uhr, führt Fehlau selbst in die Ausstellung ein.

• Die Ausstellung läuft bis Dienstag, 28. Februar.