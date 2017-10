Stade : MS "Greundiek", Stadthafen |

bo. Stade. Modernes Seemannsgarn spinnt "Nagelritz" am Freitag, 13. Oktober, um 19 Uhr an Bord der MS "Greundiek" im Stader Stadthafen. Der Museumskümo bietet die stimmungsvolle Kulisse für einen Abend mit Comedy, Kabarett und Chansons rund um die Seefahrt.

Mit frivoler Doppeldeutigkeit, frechem Augenzwinkern und maltesererprobter Kehle unterhält Dirk Langer alias Nagelritz mit skurrilen Geschichten und sehnsüchtiger Seemannsmusik jenseits bekannter Shantys. Seine Liedtexte leiht er sich bei Joachim Ringelnatz und vertont sie mit Akkordeon, Gitarre oder Klavier. Was Nagelritz beim Landgang mit seinen Kumpels Hinnerk und Raoul erlebt, verrät er in haarsträubenden Geschichten.

• Eintritt: 15 Euro.