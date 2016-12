Mit dem "Moorexpress" in das winterliche Teufelsmoor

bo. Stade. Auf eine Reise in die Zeit der Torfschiffer nimmt der "Moorexpress" seine Fahrgäste bei der Sonderfahrt am Samstag, 25. Februar, mit. Die historische Bahn startet um 10 Uhr am Stader Bahnhof zu einem kulinarischen Ausflug ins Teufelsmoor. Eine Zustiegsmöglichkeit gibt es um 10.30 Uhr in Bremervörde.In Osterholz-Scharmbeck angekommen geht es zu Fuß zu "Tietjens Hütte", dem traditionsreichen Ausflugslokal an der Hamme. Dort wo früher die Torfschiffer auf ihrer Fahrt nach Bremen eine Rast einlegten, wird den Gästen Fisch als "räucherfrischer Hüttenschmaus" serviert. Die Rückkehr ist für 19.40 Uhr in Stade geplant. Veranstalter ist Stade Tourismus GmbH.• Kosten: 60,90 Euro für Fahrt inkl. Reiseleitung und Verköstigung; Buchung erforderlich bei der Tourist-Info am Hafen in Stade, Tel. 04141 - 409170; www.stade-tourismus.de