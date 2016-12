Mit dem "Moorexpress" zur Ringelnatz-Lesung nach Worpswede

bo. Stade. Nostalgie, Literatur und Kulinarisches verbindet eine winterliche Sonderfahrt mit dem "Moorexpress" von Stade nach Worpswede. Stade Tourismus veranstaltet die Tour am Sonntag, 29. Januar. Der historische Zug fährt um 10 Uhr vom Stader Bahnhof ab. In Bremervörde können Gäste um 10.30 Uhr zusteigen.Im Worpsweder Bahnhofsrestaurant liest Oliver Peuker aus seinem Ringelnatz-Programm "Eine Bark lief ein in Le Haver".Während die Gäste den skurrilen Gedichten und Geschichten des deutschen Lyrikers (1883-1934) um den anarchischen Matrosen Kuttel Daddeldu, den einhändigen Metalldreher und größenwahnsinnige Badewannen zuhören, wird ihnen ein Drei-Gänge-Menü serviert. Die Rückkehr ist gegen 17 Uhr in Stade geplant.• Kosten: 66 Euro für Fahrt, Reiseleitung an Bord, Menü und Lesung; aufgrund der begrenzten Platzkapazität ist eine Buchung bei der Tourist-Information am Hafen in Stade, Hansestr. 16, Tel. 04141 - 409170 erforderlich; Infos auf www.stade-tourismus.de