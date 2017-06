"Mobil ohne Auto": Fahrrad-Sternfahrt von Stade und Buxtehude nach Hamburg

bo. Stade/Buxtehude. "Rad fahren - Klima schützen!" ist das Motto des bundesweiten Aktionstages "Mobil ohne Auto". Zu der Fahhradsternfahrt am Sonntag, 18. Juni, nach Hamburg werden rund 30.000 Teilnehmer aus dem ganzen Umland erwartet. Auch der ADFC Stade ist dabei.Die Gruppe startet um 8.30 Uhr am Stadeum in Stade, Schiffertorsstr. 6, und fährt an der Elbe entlang über Finkenwerder. Weitere Radler können um 10 Uhr am Lühe-Sperrwerk und um 11.20 Uhr am Este-Sperrwerk dazukommen.In Buxtehude radelt eine weitere Gruppe um 10 Uhr am Rathaus, Breite Str. 2, los. Ihre Route führt über Neugraben. Beide Gruppen treffen sich um 12.30 Uhr an der Kreuzung "Vollhöfner Weiden" um dann gemeinsam über die Köhlbrand-Brücke durch den Hafen in die Innenstadt zu radeln. Eine Abschlusskundgebung findet um 15 Uhr auf dem Rathausmarkt statt. Zu einer Rede ist auch Hamburgs erster Bürgermeister Olaf Scholz eingeladen.• Infos beim Tourenleiter Erhard Suhr, Tel. 04144 - 1478; www.fahrradsternfahrt.info